Страны G7 хотят ввести два потолка цен на нефтепродукты из России

Лидеры стран "Большой семёрки" (G7) решили добиваться установки двух пределов цен на российские нефтепродукты. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источник. По его данным, потолок намерены установить уже в феврале.

"G7 будет стремиться установить два предела цен на российские нефтепродукты в феврале: один для продуктов, торгуемых с премией к сырой нефти, а другой — для тех, которые торгуются со скидкой", — сказано в статье.

Источник объяснил, что потолок цен на нефтепродукты ввести гораздо сложнее, чем на нефть. Он рассказал, что существует множество видов этих продуктов, а их стоимость, как правило, зависит от места покупки, а не от страны производства.