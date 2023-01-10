В Белоруссии завершились мероприятия по сверке учётных данных военнообязанных
Минобороны Белоруссии объявило о завершении мероприятий по сверке учётных данных военнообязанных.
"В Республике Беларусь завершены мероприятия проверки учётных данных военнообязанных, которые проводились с середины октября по декабрь 2022 года. Более 95% военнообязанных прошли сверку учётных данных", — говорится в сообщении ведомства.
Там добавили, что это позволило уточнить у граждан информацию, "необходимую в условиях складывающейся военно-политической обстановки".
Напомним, 11 октября 2022 года госсекретариат Совета безопасности Белоруссии начал проверку вооружённых сил. А 13 декабря по приказу президента Александра Лукашенко в стране началась внезапная проверка боеготовности, которая завершилась 19 декабря и носила оборонительный характер.
Shutterstock