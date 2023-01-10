Медведев поручил создать рабочую группу при ВПК по контролю за производством вооружений

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев посетил "61 бронетанковый ремонтный завод" в Петербурге и провёл совещание, в ходе которого анонсировал создание рабочей группы при Военно-промышленной комиссии России по контролю за производством востребованных вооружений. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

Дмитрий Медведев посетил бронетанковый ремонтный завод в Петербурге. Видео © Telegram / Дмитрий Медведев

"В рамках тех полномочий, которые теперь на меня возложены, я подписал распоряжение о создании рабочей группы комиссии по контролю за производством востребованных образцов вооружений, военной, специальной техники, средств поражения, боевой экипировки и вещевого имущества", — заявил первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии.