Фронтальную камеру и Face ID в будущих iPhone "спрячут" под экраном

Корпорация Apple приняла решение отказаться в iPhone 16 Pro и Pro Max от выреза Dynamic Island. Вместо этого в устройствах появится новая система, которая будет представлять собой спрятанные под экраном фронтальную камеру и сканеры TrueDepth. Об этом пишет издание The Elec.

Эта система получит название Underpanel Face ID. При этом, согласно данным южнокорейского издания, в линейке iPhone 15 американская компания продолжит использовать Dynamic Island. Однако если в iPhone 14 новым вырезом в экране могут похвастаться только две модели (Pro и Pro Max), то в серии iPhone 15 опцию Dynamic Island получат уже все четыре устройства.

В свою очередь, Underpanel Face ID в 2024 году получат только модели Pro и Pro Max. Базовые же iPhone 16 и iPhone 16 Plus останутся с Dynamic Island. Портал указывает, что Underpanel Face ID будет полностью скрывать датчики TrueDepth и частично объектив фронтальной камеры гаджета. В последнем случае пиксели матрицы будут становиться прозрачными при разблокировке экрана.