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10 января, 19:02

Старейшую в Польше фабрику фарфора разорили цены на газ

В Польше из-за высоких цен на газ разорилась фабрика фарфора, работавшая 200 лет

<p>Набор фирмы Krzysztof. Обложка © <a href="https://www.as.cmielow.com.pl/gb/coffeetea-sets/663-krzysztof-penderecki-set.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Cmielow </a></p>

Набор фирмы Krzysztof. Обложка © Cmielow

Фабрика фарфора в Польше, проработавшая 200 лет, разорилась из-за высоких цен на газ. Об этом пишет польская газета Wyborcza.

В районное управление труда в Валбжихе поступило два заявления от предприятий о массовом сокращении штата. Первое касается производителя керамической плитки "Церсанит", а второе – фабрики фарфора "Кшиштоф" (Krzysztof), основанной в 1820 году. Последняя планирует уволить 70 человек.

Директор управления Мажена Радохоньская уточнила, что компания прекращает деятельность из-за высокой стоимости газа и отсутствия контрактов на его поставку. В 2020 году положение производства ухудшила вспышка пандемии.

"К сожалению, с ликвидацией фарфоровой фабрики Krzysztof заканчивается эпоха. Это была последняя из действующих фарфоровых фабрик в Валбжихе", — сказал пресс-секретарь валбжиского магистрата Эдуард Шевчак.

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Ирина Фальке

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