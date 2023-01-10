Старейшую в Польше фабрику фарфора разорили цены на газ

Фабрика фарфора в Польше, проработавшая 200 лет, разорилась из-за высоких цен на газ. Об этом пишет польская газета Wyborcza.

В районное управление труда в Валбжихе поступило два заявления от предприятий о массовом сокращении штата. Первое касается производителя керамической плитки "Церсанит", а второе – фабрики фарфора "Кшиштоф" (Krzysztof), основанной в 1820 году. Последняя планирует уволить 70 человек.

Директор управления Мажена Радохоньская уточнила, что компания прекращает деятельность из-за высокой стоимости газа и отсутствия контрактов на его поставку. В 2020 году положение производства ухудшила вспышка пандемии.

"К сожалению, с ликвидацией фарфоровой фабрики Krzysztof заканчивается эпоха. Это была последняя из действующих фарфоровых фабрик в Валбжихе", — сказал пресс-секретарь валбжиского магистрата Эдуард Шевчак.