Минэнерго США понизило прогноз цены нефти Brent на 2023 год

Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) сделало ряд прогнозов на 2023-й и 2024 годы. Так, ведомство ожидает среднюю цену нефти марки Brent в текущем году на уровне в 83,1 доллара за баррель (было 92,36 доллара), а WTI — 77,18 доллара за баррель (было 86,36 доллара).

Помимо этого, в EIA поделились прогнозами на 2024 год, из которых следует, что стоимость марки Brent составит 77,57 доллара за баррель, а WTI — 71,57 доллара за баррель.

Также Минэнерго повысило свой прогноз по добыче сырья в стране по итогам 2023 года до 12,41 миллиона баррелей в сутки (на 70 тысяч баррелей больше), а в следующем году — до 12,81 миллиона баррелей в день.