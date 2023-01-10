MIT опубликовал топ-10 прорывных технологий на 2023 год

В Массачусетском технологическом университете (MIT) назвали десять прорывных технологий на 2023 год. В опубликованном списке присутствуют достижения из области медицины, искусственного интеллекта, микроэлектроники и даже военной промышленности.

CRISPR для лечения распространённых заболеваний. CRISPR — технологии редактирования геномов, которые изначально развивались для лечения редких заболеваний и генетических нарушений. Недавно учёные начали изучать возможность такого метода исправлять другие нарушения, к примеру повышенный уровень холестерина. Ожидается, что это будет доступно массам уже в ближайшие 10–15 лет.

ИИ, создающий изображения. Весь прошедший год пользователи социальных сетей экспериментировали с различными нейросетями, способными создавать оригинальные изображения. Теперь эксперты думают, как эти технологии повлияют на творческие индустрии.

Распространение открытой архитектуры для разработки чипов RISC-V. Ранее архитектуры различных чипов являлись исключительно собственностью производителей, что влияло на цену продукции. Всё должно измениться с распространением открытой архитектуры чипов RISC-V, так как пользоваться ею может кто угодно. Уже более трёх тысяч компаний и исследовательских институтов заинтересовались этой технологией.

Массовые боевые БПЛА. Появление недорогих боевых БПЛА и развитие их производства меняет характер ведения боевых действий. В качестве примера приводятся турецкий Bayraktar TB2 и иранский Shahed.

Таблетки для прерывания беременности, получаемые с помощью телемедицины. В качестве ответа на отмену Верховным судом США федеральных гарантий права на аборт и введение запрета абортов некоторыми штатами в Штатах появились организации, которые проводят телеконсультации с женщинами, после чего высылают им соответствующие препараты.

Органы для пересадки по запросу. Пока технологии по созданию на 3D-принтерах человеческих органов и пересадке людям животных образцов находятся на раннем этапе, но аналитики MIT считают, что в течение 10–15 лет эта сфера сделает качественный шаг вперёд.

Неизбежность распространения электромобилей. Дешевеющие аккумуляторы, политика некоторых стран и расширение предложения на рынке электромобилей делают такой транспорт всё более массовым. Считается, что их доля в мире вырастет с 13% в 2022-м году до примерно 30% уже к концу текущего десятилетия.

Космический телескоп "Джеймс Уэбб". Запущенный в декабре 2021 года телескоп "Джеймс Уэбб" уже сделал несколько открытий. Так, в прошлом году с его помощью был получен первый детальный снимок планеты за пределами Солнечной системы и "самое глубокое и чёткое инфракрасное изображение далёкой Вселенной".

Анализ древних ДНК. В последние годы технологии анализа ДНК древних людей стали более дешёвыми и точными, из-за чего число таких расшифрованных экземпляров подскочило с пяти в 2010 году до 5,5 тысячи в наши дни. Также учёные открыли два новых человеческих вида — Homo luzonensis и Denisovans.

Распространение переработки аккумуляторов. Переработка использованных аккумуляторов ради борьбы с загрязнением планеты получает всё большее распространение. Также это позволяет извлекать и повторно использовать почти весь используемый кобальт и никель, а также более 80% лития из старых образцов. В последнее время в эту сферу вкладываются огромные инвестиции.