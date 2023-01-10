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10 января, 18:27

Названа дата похорон сценариста сериала "Участок", которого убил ковид

Названа дата отпевания и похорон сценариста сериала "Участок" Слаповского

<p>Алексей Слаповский. Фото © ТАСС /Александр Карелин</p>

Алексей Слаповский. Фото © ТАСС /Александр Карелин

Писателя, сценариста и драматурга Алексея Слаповского, умершего 8 января в возрасте 65 лет, похоронят 12 января на Троекуровском кладбище. Отпевание пройдёт в храме святителя Николая у Соломенной сторожки, сообщил его друг – кинорежиссёр Алексей Рудаков.

"Отпевание 12 января в 10:30 в храме Николая Чудотворца у Соломенной сторожки — Ивановская улица, дом 3. Затем в 13:00 сбор на Троекуровском кладбище, в 13:30 будет погребение", — написал Рудаков в соцсетях.

В начале декабря Слаповского выписали из больницы после перенесённой пневмонии на фоне коронавируса, однако вскоре его состояние ухудшилось. Писателя снова госпитализировали в реанимацию с 75% поражения лёгких, но спасти не смогли.

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