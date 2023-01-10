Названа дата похорон сценариста сериала "Участок", которого убил ковид

Писателя, сценариста и драматурга Алексея Слаповского, умершего 8 января в возрасте 65 лет, похоронят 12 января на Троекуровском кладбище. Отпевание пройдёт в храме святителя Николая у Соломенной сторожки, сообщил его друг – кинорежиссёр Алексей Рудаков.

"Отпевание 12 января в 10:30 в храме Николая Чудотворца у Соломенной сторожки — Ивановская улица, дом 3. Затем в 13:00 — сбор на Троекуровском кладбище, в 13:30 будет погребение", — написал Рудаков в соцсетях.