Скандальный бар "Амрит" полыхает в Петрозаводске
В Петрозаводске горит бар "Амрит", который горожане требовали закрыть
Пожар в ресторане "Амрит". Обложка © VK / rk_karelia
В районе Древлянка в Петрозаводске загорелось самое скандальное кафе города — "Амрит". Спасатели на трёх спецмашинах до сих пор борются с огнём.
В Петрозаводске загорелся бар "Амрит". Видео © VK / rk_karelia
Возгорание случилось около 18:06 по местному времени, местные жители начали выкладывать видеозаписи с места происшествия с жалобами на густой смог. По словам очевидцев, сейчас весь район охвачен дымом. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.
Ранее жители Петрозаводска требовали закрыть бар. По словам горожан, злачное заведение мешает им отдыхать ночами, также рядом с баром находятся детсады и школа.
Ранее Лайф опубликовал видео первых минут крупного пожара в Москве глазами очевидцев. Для тушения возгорания на место были направлены два пожарных вертолёта ГКУ "Московский авиационный центр".