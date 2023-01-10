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10 января, 18:19

Скандальный бар "Амрит" полыхает в Петрозаводске

В Петрозаводске горит бар "Амрит", который горожане требовали закрыть

<p>Пожар в ресторане "Амрит". Обложка © VK / <a href="https://vk.com/rk_karelia" target="_blank" rel="noopener noreferrer">rk_karelia</a></p>

Пожар в ресторане "Амрит". Обложка © VK / rk_karelia

В районе Древлянка в Петрозаводске загорелось самое скандальное кафе города — "Амрит". Спасатели на трёх спецмашинах до сих пор борются с огнём.

В Петрозаводске загорелся бар "Амрит". Видео © VK / rk_karelia

Возгорание случилось около 18:06 по местному времени, местные жители начали выкладывать видеозаписи с места происшествия с жалобами на густой смог. По словам очевидцев, сейчас весь район охвачен дымом. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.

Ранее жители Петрозаводска требовали закрыть бар. По словам горожан, злачное заведение мешает им отдыхать ночами, также рядом с баром находятся детсады и школа.

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Ирина Фальке

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