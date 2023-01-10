Скандальный бар "Амрит" полыхает в Петрозаводске

В районе Древлянка в Петрозаводске загорелось самое скандальное кафе города — "Амрит". Спасатели на трёх спецмашинах до сих пор борются с огнём.

В Петрозаводске загорелся бар "Амрит". Видео © VK / rk_karelia

Возгорание случилось около 18:06 по местному времени, местные жители начали выкладывать видеозаписи с места происшествия с жалобами на густой смог. По словам очевидцев, сейчас весь район охвачен дымом. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.

Ранее жители Петрозаводска требовали закрыть бар. По словам горожан, злачное заведение мешает им отдыхать ночами, также рядом с баром находятся детсады и школа.