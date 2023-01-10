Умерла сценаристка фильмов "Крылья" и "Долгие проводы"

Советский и российский сценарист, кинодраматург, профессор ВГИК Наталья Рязанцева умерла в возрасте 83 лет. Печальную новость сообщила в соцсетях её коллега Елизавета Симбирская.

"Она — любимый мастер, одна из любимых сценаристок (она бы сказала "сценаристов"), интересная собеседница, интригующая, умная, терпеливая к глупостям студентов и режиссёров, не теряющая интереса ни к чему и ни к кому женщина, — заметила Симбирская.

Наталья Рязанцева в 1966 году дебютировала в качестве сценариста в фильме Ларисы Шепитько "Крылья". Она также принимала участие в создании ленты Киры Муратовой "Долгие проводы". В 1987 году профессор получила звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации".