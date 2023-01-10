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10 января, 18:38

Умерла сценаристка фильмов "Крылья" и "Долгие проводы"

Сценарист фильмов "Крылья" и "Долгие проводы" Наталья Рязанцева умерла в возрасте 83 лет

<p>Наталья Рязанцева. Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Наталья Рязанцева. Фото © Wikipedia

Советский и российский сценарист, кинодраматург, профессор ВГИК Наталья Рязанцева умерла в возрасте 83 лет. Печальную новость сообщила в соцсетях её коллега Елизавета Симбирская.

"Она — любимый мастер, одна из любимых сценаристок (она бы сказала "сценаристов"), интересная собеседница, интригующая, умная, терпеливая к глупостям студентов и режиссёров, не теряющая интереса ни к чему и ни к кому женщина, — заметила Симбирская.

Наталья Рязанцева в 1966 году дебютировала в качестве сценариста в фильме Ларисы Шепитько "Крылья". Она также принимала участие в создании ленты Киры Муратовой "Долгие проводы". В 1987 году профессор получила звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации".

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Ирина Фальке

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