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10 января, 19:08

Пентагон озвучил сроки и место обучения бойцов ВСУ обращению с ПВО Patriot

Пентагон: США на следующей неделе начнут обучать бойцов ВСУ обращению с ПВО Patriot

В Минобороны США подтвердили, что украинские военные начнут на следующей неделе освоение зенитно-ракетных комплексов Patriot. Готовить бойцов ВСУ будут на базе Форт-Силл в американском штате Оклахома.

"Я могу подтвердить, что подготовка украинских сил на системах ПВО Patriot начнётся уже на следующей неделе в Форт-Силл, штат Оклахома", — заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

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Как он уточнил, Вашингтон планирует за несколько месяцев ускоренно подготовить 90–100 украинских военнослужащих к применению и обслуживанию комплексов Patriot, первая батарея которых вошла в последний пакет помощи Украине. Кроме того, Райдер пояснил, что в Форт-Силл расположен тренировочный центр, где обучаются зенитчики из союзных США стран.

Как сообщалось ранее, США отправят Украине военную помощь на рекордные три миллиарда долларов. В частности, в новый пакет включены боевые машины Humvee, многоцелевые автомобили MRAP, самоходные гаубицы, снаряды для РСЗО HIMARS, а также около 50 БМП Bradley.

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Shutterstock

Иван Косицын

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