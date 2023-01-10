Пентагон озвучил сроки и место обучения бойцов ВСУ обращению с ПВО Patriot

В Минобороны США подтвердили, что украинские военные начнут на следующей неделе освоение зенитно-ракетных комплексов Patriot. Готовить бойцов ВСУ будут на базе Форт-Силл в американском штате Оклахома.

"Я могу подтвердить, что подготовка украинских сил на системах ПВО Patriot начнётся уже на следующей неделе в Форт-Силл, штат Оклахома", — заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

Как он уточнил, Вашингтон планирует за несколько месяцев ускоренно подготовить 90–100 украинских военнослужащих к применению и обслуживанию комплексов Patriot, первая батарея которых вошла в последний пакет помощи Украине. Кроме того, Райдер пояснил, что в Форт-Силл расположен тренировочный центр, где обучаются зенитчики из союзных США стран.