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10 января, 20:25

Зеленский лишил гражданства Украины Медведчука и ещё трёх депутатов

Оппозиционный политик Виктор Медведчук и ещё трое депутатов лишены украинского гражданства. Появившуюся в телеграм-каналах информацию подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

"На основании материалов, которые были подготовлены Службой безопасности Украины и Государственной миграционной службой Украины, и в соответствии с конституцией нашей страны я принял решение о прекращении гражданства четырех лиц", — сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

Вместе с Медведчуком гражданства лишены Андрей Деркач, Тарас Козак и Ренат Кузьмин. Также украинский лидер предупредил, что это не последние подобные решения.

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Напомним, Виктор Медведчук был освобождён из украинского плена в сентябре 2022 года. Позднее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что политик был отправлен из Турции в Россию. Его нынешнее местоположение неизвестно.

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Kremlin.ru

Артур Лапсаков

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