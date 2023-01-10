Зеленский лишил гражданства Украины Медведчука и ещё трёх депутатов

"На основании материалов, которые были подготовлены Службой безопасности Украины и Государственной миграционной службой Украины, и в соответствии с конституцией нашей страны я принял решение о прекращении гражданства четырех лиц", — сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.