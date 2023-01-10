Зеленский лишил гражданства Украины Медведчука и ещё трёх депутатов
Оппозиционный политик Виктор Медведчук и ещё трое депутатов лишены украинского гражданства. Появившуюся в телеграм-каналах информацию подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.
"На основании материалов, которые были подготовлены Службой безопасности Украины и Государственной миграционной службой Украины, и в соответствии с конституцией нашей страны я принял решение о прекращении гражданства четырех лиц", — сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.
Вместе с Медведчуком гражданства лишены Андрей Деркач, Тарас Козак и Ренат Кузьмин. Также украинский лидер предупредил, что это не последние подобные решения.
Напомним, Виктор Медведчук был освобождён из украинского плена в сентябре 2022 года. Позднее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что политик был отправлен из Турции в Россию. Его нынешнее местоположение неизвестно.