В Конгрессе США призвали расследовать дело о секретных документах Байдена
Представитель комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США от республиканцев Майк Тёрнер потребовал оценить ущерб в связи с обнаружением секретных документов времён вице-президентства Джо Байдена в аналитическом офисе его имени в Вашингтоне.
"Конгрессмен-республиканец Майк Тернер направил письмо директору национальной разведки Аврил Хайнс с просьбой о немедленном рассмотрении и оценке ущерба с связи с обнаруженной информацией", — отмечается в заявлении, опубликованном на сайте комитета.
Парламентарий указал, что обнаруженные данные могут поставить вопрос о потенциальном нарушении главой Белого дома законов в области обеспечения национальной безопасности. Тёрнер просит Хайнс "взять на себя обязательство как можно скорее провести закрытый брифинг для комитета о ходе оценки нанесённого ущерба"
Лайф напоминает, что десять секретных документов времён вице-президентства Джо Байдена нашли в аналитическом центре Вашингтона личные поверенные главы Белого дома. Их содержание не оглашается, однако указано, что в них нет информации о "ядерных секретах". Сам Байден удивился находке и заявил, что не знает содержание этих документов.
ТАСС / АР / Patrick Semansky