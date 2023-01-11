В Конгрессе США призвали расследовать дело о секретных документах Байдена

Представитель комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США от республиканцев Майк Тёрнер потребовал оценить ущерб в связи с обнаружением секретных документов времён вице-президентства Джо Байдена в аналитическом офисе его имени в Вашингтоне.

"Конгрессмен-республиканец Майк Тернер направил письмо директору национальной разведки Аврил Хайнс с просьбой о немедленном рассмотрении и оценке ущерба с связи с обнаруженной информацией", — отмечается в заявлении, опубликованном на сайте комитета.