"Аль-Наср": Роналду не будет послом заявки Саудовской Аравии на проведение ЧМ-2030

Португальский нападающий Криштиану Роналду не будет послом заявки Саудовской Аравии на проведение чемпионата мира 2030 года. Об этом сообщили представители клуба "Аль-Наср", куда недавно перешёл именитый игрок.

"ФК "Аль-Наср" хотел бы уточнить, что, вопреки сообщениям в медиа, контракт Криштиану Роналду с "Аль-Насром" не подразумевает обязательств по каким-либо заявкам на чемпионат мира", — говорится в заявлении команды.

Ещё до подписания контракта с клубом СМИ сообщали, что португалец будет получать 200 млн евро за сезон, а ещё 200 млн евро он получит за то, что станет послом совместной заявки Саудовской Аравии, Египта и Греции на проведение ЧМ-2030. При этом родная для Роналду Португалия также претендует на проведение мундиаля в 2030 году совместно с Испанией и Украиной.