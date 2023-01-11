Российский посол назвал нелепой военную помощь Канады Киеву
Посол в Оттаве Степанов назвал нелепой помощь Украине на фоне внутренних проблем Канады
Заявление властей Канады об очередном предоставлении военной помощи Украине выглядит нелепо на фоне внутренних проблем страны. Об этом заявил посол РФ в Оттаве Олег Степанов.
"Кабинет [премьер-министра Канады Джастина] Трюдо, направляющий деньги на разжигание конфликта и поддержку нелегитимного режима за тысячи километров от Канады, выглядит нелепо. Смешно, в частности, на фоне всех внутренних проблем Канады", — приводит слова российского дипломата РИА "Новости".
Ранее глава Минобороны Канады Анита Ананд заявила, что Оттава приобретёт у США зенитно-ракетный комплекс NASAMS, после чего передаст его Украине. По её словам, в разговоре с украинским коллегой Алексеем Резниковым она напрямую услышала, что системы противовоздушной обороны представляют главный приоритет для Киева.
t.me / MID_Russia