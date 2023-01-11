Российский посол назвал нелепой военную помощь Канады Киеву

Заявление властей Канады об очередном предоставлении военной помощи Украине выглядит нелепо на фоне внутренних проблем страны. Об этом заявил посол РФ в Оттаве Олег Степанов.

"Кабинет [премьер-министра Канады Джастина] Трюдо, направляющий деньги на разжигание конфликта и поддержку нелегитимного режима за тысячи километров от Канады, выглядит нелепо. Смешно, в частности, на фоне всех внутренних проблем Канады", — приводит слова российского дипломата РИА "Новости".