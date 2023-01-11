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11 января, 09:25

В Кремле скептично отнеслись к попыткам подсчитать убытки РФ от потолка цен на нефть

Песков: В Кремле со скепсисом относятся к попыткам подсчитать убытки от потолка цен на нефть

Россия пока не ощутила эффекта от введённого Западом потолка цен на нефть, поэтому и подсчитать потери экономики страны от этой меры едва ли возможно. Таким мнением с журналистами поделился пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя данные Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA) о том, что от потолка цен Москва якобы теряет по 160 миллионов евро в сутки.

"Пока с потолком [цен на нефть] особо никто не сталкивался... поэтому со скепсисом относимся к таким [прогнозным цифрам]", — сказал Песков.

Страны G7 хотят ввести два потолка цен на нефтепродукты из России

Страны G7 хотят ввести два потолка цен на нефтепродукты из России

Президент России Владимир Путин 27 декабря подписал указ об ответных мерах на ограничение цен на нефть. Так, планируется запретить поставки энергоресурса в страны, которые присоединились к мерам Запада, а также по любым контрактам со всеми государствами, в которых этот потолок прописан.

Обложка ©

Unsplash

Александр Юнашев

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