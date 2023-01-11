В Кремле скептично отнеслись к попыткам подсчитать убытки РФ от потолка цен на нефть

Россия пока не ощутила эффекта от введённого Западом потолка цен на нефть, поэтому и подсчитать потери экономики страны от этой меры едва ли возможно. Таким мнением с журналистами поделился пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя данные Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA) о том, что от потолка цен Москва якобы теряет по 160 миллионов евро в сутки.

"Пока с потолком [цен на нефть] особо никто не сталкивался... поэтому со скепсисом относимся к таким [прогнозным цифрам]", — сказал Песков.