В Кремле скептично отнеслись к попыткам подсчитать убытки РФ от потолка цен на нефть
Песков: В Кремле со скепсисом относятся к попыткам подсчитать убытки от потолка цен на нефть
Россия пока не ощутила эффекта от введённого Западом потолка цен на нефть, поэтому и подсчитать потери экономики страны от этой меры едва ли возможно. Таким мнением с журналистами поделился пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя данные Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA) о том, что от потолка цен Москва якобы теряет по 160 миллионов евро в сутки.
"Пока с потолком [цен на нефть] особо никто не сталкивался... поэтому со скепсисом относимся к таким [прогнозным цифрам]", — сказал Песков.
Президент России Владимир Путин 27 декабря подписал указ об ответных мерах на ограничение цен на нефть. Так, планируется запретить поставки энергоресурса в страны, которые присоединились к мерам Запада, а также по любым контрактам со всеми государствами, в которых этот потолок прописан.
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