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11 января, 09:29

Кремль сообщил о тактических успехах в ответ на сведения об освобождении Соледара

Песков призвал дождаться официальной информации об освобождении Соледара

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков попросил не спешить и подождать официальных заявлений об освобождении российскими войсками Соледара, в центральные районы которого ранее вошли подразделения ЧВК "Вагнер".

"Давайте не будем спешить, дождёмся официальных заявлений. Там есть положительная динамика в продвижении", — пояснил представитель Кремля.

Песков напомнил, что успех в военных действиях будет достигнут, когда Россия выполнит цели, поставленные верховным главнокомандующим в ходе СВО. Он подчеркнул, что при этом "тактические успехи, безусловно, очень важны", так как "достаются достаточно дорогой ценой и фантастическим героизмом наших бойцов".

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Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Соледар находится под контролем ДНР, в центр города вошли подразделения ЧВК "Вагнер". По его словам, такое продвижение ВС РФ откроет хорошие перспективы для освобождения Артёмовска.

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Vk.com / Минобороны России

Татьяна Миссуми

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