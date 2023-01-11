Кремль сообщил о тактических успехах в ответ на сведения об освобождении Соледара

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков попросил не спешить и подождать официальных заявлений об освобождении российскими войсками Соледара, в центральные районы которого ранее вошли подразделения ЧВК "Вагнер".

"Давайте не будем спешить, дождёмся официальных заявлений. Там есть положительная динамика в продвижении", — пояснил представитель Кремля.

Песков напомнил, что успех в военных действиях будет достигнут, когда Россия выполнит цели, поставленные Верховным главнокомандующим в ходе СВО. Он подчеркнул, что при этом "тактические успехи, безусловно, очень важны", так как "достаются достаточно дорогой ценой и фантастическим героизмом наших бойцов".