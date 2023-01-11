Пушилин заявил, что Марьинка практически освобождена российскими войсками
Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что Марьинка почти полностью находится под контролем России, подразделения ВСУ удерживаются лишь на окраине города. Об этом он сказал в эфире программы "Соловьёв Live".
"Мы видим, как сложно в Марьинке. Практически уже населённый пункт под нашим контролем, но противнику на окраине удалось закрепиться в жилом секторе, это вносит отпечаток на сроки освобождения населённого пункта", — пояснил он.
Накануне Пушилин заявил, что город Соледар уже находится под контролем Донецкой Народной Республики. В центр населённого пункта вошли подразделения ЧВК "Вагнер".
ТАСС / Терещенко Михаил