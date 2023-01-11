В ДНР сообщили об освобождении Подгородного

"По состоянию на 11 января 2023 г. на территории Донецкой Народной Республики ВС РФ освободили Подгородное", — говорится в сообщении .

Напомним, ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Соледар уже находится под контролем ДНР. По его словам, взятие под контроль этого города открывает выход к Славянску и Краматорску, а также полному освобождению республики.