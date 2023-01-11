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11 января, 08:10

В ДНР сообщили об освобождении Подгородного

Штаб территориальной обороны ДНР сообщил об освобождении посёлка Подгородное недалеко от Соледара.

"По состоянию на 11 января 2023 г. на территории Донецкой Народной Республики ВС РФ освободили Подгородное", говорится в сообщении.

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Напомним, ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Соледар уже находится под контролем ДНР. По его словам, взятие под контроль этого города открывает выход к Славянску и Краматорску, а также полному освобождению республики.

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Vk.com / Минобороны России

Александра Вишнякова

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