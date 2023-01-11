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11 января, 08:07

Россиян предупредили о задержках поставок лекарств в аптеки из-за высокого спроса

Росздравнадзор предупредил россиян о задержках поставок некоторых лекарств в аптеки

Россиян предупредили о возможных задержках поставок некоторых лекарств в аптеки из-за высокого спроса. Об этом сообщили в пресс-службе Росздравнадзора.

"В связи с повышенным спросом на отдельные лекарственные средства в настоящее время могут происходить временные задержки в доставке необходимого количества препаратов в аптеки, связанные с логистическими проблемами поставщиков и производителей", — отмечается в сообщении.

В ведомстве также заверили, что дистрибьюторами принимаются все необходимые меры по изменению логистических путей и оперативной доставке лекарств в аптеки. Поэтому не стоит искать альтернативные варианты быстрого получения препаратов: можно нарваться на мошенников. Так, например, некоторые сомнительные компании предлагают за доставку медикаментов внести предоплату в размере 50–100% от стоимости.

"Росздравнадзор предупреждает: приобретённые через перекупщиков препараты могут оказаться недоброкачественными и фальсифицированными. Прибегая к подобным услугам, граждане рискуют: в лучшем случае — финансовыми средствами, а в худшем — своим здоровьем", — заключили в ведомстве.

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Кстати, ранее Лайф писал, что в России изменили список жизненно важных лекарств. Так, в перечень вошла комбинация препаратов для лечения ВИЧ-инфекции: "Тенофовир" + "Элсульфавирин" + "Эмтрицитабин". Также появилось лекарство для лечения острого лимфобластного лейкоза "Пэгаспаргаза", известное как "Онкаспар". При этом из списка был исключён препарат "Мельдоний".

Обложка ©

LIFE / Кирилл Зыков

Николь Вербер

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