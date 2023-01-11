Пушилин заявил о переломном моменте в освобождении ДНР
Врио главы ДНР Пушилин заявил о переломном моменте в освобождении всей республики
Взятие под контроль города Соледара открывает выход к Славянску и Краматорску, а также полному освобождению республики. Об этом рассказал врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Соловьёв Live".
"Освобождение Соледара кратно увеличивает возможности для освобождения Артёмовска и Северска. Это ведёт, во-первых, к очередному крушению символов [непобедимости], которые раздувались украинской пропагандой. Второе — это долгожданный выход на плацдарм Славянского и Краматорского направлений", — сказал он.
По его словам, сейчас происходит подготовка переломного момента, который впоследствии приведёт к освобождению территории ДНР. Также он добавил, что практически под полным контролем российских военных находится Марьинка.
Ранее стало известно, что город Соледар находится под контролем Донецкой Народной Республики. Как рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин, российские силы полностью перехватили инициативу у ВСУ на линии боевого соприкосновения в Донбассе. Позднее глава Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил о бегстве украинских подразделений под Соледаром. Он назвал их "отдельными нестойкими товарищами".
ТАСС / Шарифулин Валерий