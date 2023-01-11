Пушилин заявил о переломном моменте в освобождении ДНР

Взятие под контроль города Соледара открывает выход к Славянску и Краматорску, а также полному освобождению республики. Об этом рассказал врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Соловьёв Live".

"Освобождение Соледара кратно увеличивает возможности для освобождения Артёмовска и Северска. Это ведёт, во-первых, к очередному крушению символов [непобедимости], которые раздувались украинской пропагандой. Второе — это долгожданный выход на плацдарм Славянского и Краматорского направлений", — сказал он.

По его словам, сейчас происходит подготовка переломного момента, который впоследствии приведёт к освобождению территории ДНР. Также он добавил, что практически под полным контролем российских военных находится Марьинка.