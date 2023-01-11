Кинувшей клиентов на 300 млн рублей девушке из Рыбинска грозит тюремный срок
На 25-летнюю организаторшу финансовой пирамиды из Рыбинска завели уголовное дело
Татьяна Ф. организовала финансовую пирамиду и лишила наивных граждан 300 миллионов рублей. Обложка © LIFE
В отношении организовавшей финансовую пирамиду 25-летней уроженки Рыбинска, об аферах которой накануне подробно рассказывал Лайф, возбуждено уголовное дело. Как сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк, преступница написала заявление о явке с повинной.
В Ярославской области полицейскими пресечена деятельность финансовой пирамиды. Видео © "МВД Медиа"
"Следователем МУ МВД России "Рыбинское" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 159 УК РФ, в отношении местной жительницы, которая подозревается в создании финансовой пирамиды", — сказала Волк.
Известно, что в полицию обратился мужчина — один из пострадавших от действий предприимчивой провинциалки, которая похитила у него более семисот тысяч рублей. Уже на следующий день Татьяна написала заявление о явке с повинной. Сейчас она находится под подпиской о невыезде. Как добавили в МВД, на данный момент установлено 38 граждан, которых обманула уроженка Рыбинска на крупную сумму.
Напомним, Татьяна Ф. решила обогатиться на доверчивых пользователях социальных сетей, используя максимально банальную схему — финансовую пирамиду. На своей страничке она представлялась инвестором и предлагала подписчикам преумножить их капитал.