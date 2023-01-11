Кинувшей клиентов на 300 млн рублей девушке из Рыбинска грозит тюремный срок

Известно, что в полицию обратился мужчина — один из пострадавших от действий предприимчивой провинциалки, которая похитила у него более семисот тысяч рублей. Уже на следующий день Татьяна написала заявление о явке с повинной. Сейчас она находится под подпиской о невыезде. Как добавили в МВД, на данный момент установлено 38 граждан, которых обманула уроженка Рыбинска на крупную сумму.