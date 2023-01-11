Захарова назвала нечеловеческой глупостью доклад МИД Латвии о "разгроме России"

Доклад МИД Латвии о желании "разгрома России" — история о "болезненной, нечеловеческой глупости". Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"Это вопрос, на мой взгляд, какой-то болезненной глупости, неумения просчитать... Какое там два хода вперёд — неумение просчитать ситуацию, в которой они находятся", — сказала она в эфире радио Sputnik.

Захарова подчеркнула, что власти стран Балтии сами не понимают, что говорят, а нынешняя ситуация — это история про "нечеловеческую глупость".