Захарова назвала нечеловеческой глупостью доклад МИД Латвии о "разгроме России"
Доклад МИД Латвии о желании "разгрома России" — история о "болезненной, нечеловеческой глупости". Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
"Это вопрос, на мой взгляд, какой-то болезненной глупости, неумения просчитать... Какое там два хода вперёд — неумение просчитать ситуацию, в которой они находятся", — сказала она в эфире радио Sputnik.
Захарова подчеркнула, что власти стран Балтии сами не понимают, что говорят, а нынешняя ситуация — это история про "нечеловеческую глупость".
Напомним, глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич в докладе правительству о проделанной работе указал, что "разгром России" — в интересах страны. Ринкевич утверждает, что украинский конфликт "оказал существенное влияние на международную повестку дня, усугубил существующие вызовы безопасности и стабильности".
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ