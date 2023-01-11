Успех "Чебурашки" разозлил украинцев, которые призвали поклонников фильма ехать в РФ

Сказочный персонаж и герой недавно вышедшего на экраны фильма "Чебурашка" чем-то не угодил жителям Украины. В киевских школах заметили плакаты, на которых безобидного ушастика называют "оккупантом", пишет "Украина.ру".

Российская семейная комедия "Чебурашка" и правда влюбила в себя многих зрителей, причём не только в России, но и по всему миру. Картина стала самым кассовым отечественным фильмом за всю историю проката в стране. На данный момент сборы составили уже более 3,2 миллиарда рублей. Кстати, режиссёр фильма пообещал продолжение комедии, а россияне вслед за "Чебурашкой" попросили снять фильмы про кота Матроскина и "Летучий корабль".