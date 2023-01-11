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11 января, 07:37

Успех "Чебурашки" разозлил украинцев, которые призвали поклонников фильма ехать в РФ

Украинцы назвали Чебурашку оккупантом, а желающим посмотреть фильм посоветовали ехать в РФ

<p>Плакат с "оккупантом" Чебурашкой, который развесили в школах Киева. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/ukraina_ru/126431" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Украина.ру</a></p>

Плакат с "оккупантом" Чебурашкой, который развесили в школах Киева. Обложка © Telegram / Украина.ру

Сказочный персонаж и герой недавно вышедшего на экраны фильма "Чебурашка" чем-то не угодил жителям Украины. В киевских школах заметили плакаты, на которых безобидного ушастика называют "оккупантом", пишет "Украина.ру".

"В киевских школах начали воевать с Чебурашкой. <...> Скорее всего, это связано с небывалым успехом фильма про ушастого персонажа", — пишет издание.

Подпись на плакате призывает ехать в Россию всех поклонников Чебурашки, а сам улыбчивый зверёк перечёркнут красным.

Кремль рад колоссальному успеху фильма "Чебурашка", заявил Песков

Кремль рад колоссальному успеху фильма "Чебурашка", заявил Песков

Российская семейная комедия "Чебурашка" и правда влюбила в себя многих зрителей, причём не только в России, но и по всему миру. Картина стала самым кассовым отечественным фильмом за всю историю проката в стране. На данный момент сборы составили уже более 3,2 миллиарда рублей. Кстати, режиссёр фильма пообещал продолжение комедии, а россияне вслед за "Чебурашкой" попросили снять фильмы про кота Матроскина и "Летучий корабль".

Николь Вербер

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