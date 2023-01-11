В Минцифры придумали, как вернуть IT-специалистов в Россию

Минцифры совместно с профильными ассоциациями работает над созданием мер по возвращению уехавших из России IT-специалистов, передаёт "Коммерсант".

Речь идёт о карательных и поощрительных мерах. Например, им гарантирована бронь от призыва в армию. Как уточнил глава совета директоров компании "Базальт СПО" Алексей Смирнов, также для специалистов, которые решат вернуться в Россию, могут частично оплатить переезд, а оставшимся за пределами страны налоговым резидентам грозит повышение НДФЛ с 13 до 30%. Кроме того, вторых ожидает запрет на удалённую работу.

Глава НП "Руссофт" Валентин Макаров также подтвердил, что Минцифры обсуждает с ассоциациями пакет мер для возвращения IT-специалистов. При этом он не исключил, что повышение налогов негативно скажется на ситуации с IT-специалистами, поскольку нововведения грозят массовыми увольнениями. Однако стоит отметить, что это не окончательный пакет мер для данной категории россиян.

Участники IT-рынка также сообщили, что в Минцифры ещё в декабре начали проводить совещания с представителями компаний и ассоциаций по вопросу возвращения уехавших российских айтишников. В министерстве подтвердили, что действительно ведётся работа над поддержкой IT-сферы в РФ, а также добавили, что ведомство не поддерживает инициативу на запрет удалённой работы и введение заградительных налогов.