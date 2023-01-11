Умер актёр из сериала "Ликвидация" Михаил Дроботов

На 65-м году жизни скончался советский и украинский актёр театра, кино и телевидения Михаил Дроботов. Трагичную новость сообщили его коллеги в соцсетях, однако не уточнили причину смерти.

"Наш дорогой друг и любимый партнёр Капитоныч. Театр получил эту страшную весть, в которую не хочется верить", — отметила актриса Одесского областного академического драматического театра Елена Ященко.

Известно, что актёр скончался ещё на прошлой неделе, 6 января, однако распространяться сообщения стали только сейчас. Как пишут украинские СМИ, артист умер в Одессе.

Михаил Дроботов за свою жизнь успел сняться во многих картинах. Он играл в сериале "Ликвидация", а также исполнял роли в кинопроектах "Сонька Золотая Ручка", "Шулер", "Следствие любви" и других.