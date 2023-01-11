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11 января, 06:45

В Красноярске зажатая дверью автобуса пенсионерка погибла под его колёсами

В Красноярске автобус зажал дверью и задавил упавшую 85-летнюю пассажирку

В Красноярске 85-летнюю пенсионерку зажало дверями автобуса, после чего она упала под его колёса и погибла. Об этом сообщили в краевом управлении МВД.

В Красноярске пенсионерка погибла под колёсами автобуса. Видео © Пресс-служба краевого ГУ МВД

Всё произошло сегодня на остановке общественного транспорта на улице Глинки. На кадрах из салона видно, что пожилая женщина начала заходить в автобус, но внезапно его двери стали закрываться.

"В этот момент 63-летний водитель, не убедившись, что все пассажиры зашли в транспортное средство, начал отъезжать от остановки и закрыл двери. В результате пенсионерку сначала зажало дверьми, а потом она упала под колёса автобуса. От полученных травм женщина скончалась", — указали в МВД.

Сейчас на месте трагедии работают сотрудники полиции. Им предстоит выяснить все обстоятельства происшествия.

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Ранее Лайф писал, что один человек погиб в ДТП с шестью автомобилями на трассе М4 "Дон" под Ростовом. Авария случилась на 1056-м километре дороги. Из-за ЧП движение по участку пришлось перекрыть.

Обложка ©

Пресс-служба краевого ГУ МВД

Оксана Попова

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