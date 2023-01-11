В Красноярске зажатая дверью автобуса пенсионерка погибла под его колёсами

В Красноярске 85-летнюю пенсионерку зажало дверями автобуса, после чего она упала под его колёса и погибла. Об этом сообщили в краевом управлении МВД.

В Красноярске пенсионерка погибла под колёсами автобуса. Видео © Пресс-служба краевого ГУ МВД

Всё произошло сегодня на остановке общественного транспорта на улице Глинки. На кадрах из салона видно, что пожилая женщина начала заходить в автобус, но внезапно его двери стали закрываться.

"В этот момент 63-летний водитель, не убедившись, что все пассажиры зашли в транспортное средство, начал отъезжать от остановки и закрыл двери. В результате пенсионерку сначала зажало дверьми, а потом она упала под колёса автобуса. От полученных травм женщина скончалась", — указали в МВД.

Сейчас на месте трагедии работают сотрудники полиции. Им предстоит выяснить все обстоятельства происшествия.