Во Франции забили тревогу в связи с ростом цен на хлеб
В парламенте Франции обеспокоены ростом цен на хлеб из-за ситуации на Украине
Во Франции бьют тревогу из-за рост цен. Увеличение стоимости товаров и продуктов добралось даже до хлеба, заявил депутат Национального собрания Франции Франсуа Жоливе. В связи с этим он обратился к министру экономики, финансов и суверенитета в области промышленности и цифровых технологий Брюно Ле Мэру, пишет RT.
Жоливе отметил, что в стране увеличивается число жителей, страдающих "от отсутствия регулярного питания, в частности, из-за роста цены на хлеб". По его словам, уже на протяжении нескольких месяцев рост цен на электроэнергию и сырьё из-за ситуации на Украине механически приводит к увеличению стоимости многих повседневных продуктов.
"На всей территории, в частности в департаменте Эндр, пекари бьют тревогу и говорят, что, учитывая увеличение их счетов в десять раз и больше, цена на хлеб может вырасти на 20–30%. Этого не смогут вынести ни потребители, ни коммерсанты", — подчеркнул депутат.
Жоливе отметил важность торговли на местном уровне, в частности булочных, чья работа нужна для "жизнеспособности и динамизма сельской общины". Так, обращаясь к правительству, он призвал регламентировать цену на хлеб и помочь владельцам булочных с оплатой счетов на электроэнергию и с закупкой сырья.
Ещё осенью 2022 года Лайф сообщал об увеличении стоимости хлеба на территории Евросоюза. Уточнялось, что цены на хлебобулочные изделия бью все рекорды — в среднем продукты стали дороже на 18% в сравнении с прошлым годом. Больше всего ситуация изменилась в Венгрии, где рост составил 66%.
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