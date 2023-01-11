Во Франции забили тревогу в связи с ростом цен на хлеб

Во Франции бьют тревогу из-за рост цен. Увеличение стоимости товаров и продуктов добралось даже до хлеба, заявил депутат Национального собрания Франции Франсуа Жоливе. В связи с этим он обратился к министру экономики, финансов и суверенитета в области промышленности и цифровых технологий Брюно Ле Мэру, пишет RT.

Жоливе отметил, что в стране увеличивается число жителей, страдающих "от отсутствия регулярного питания, в частности, из-за роста цены на хлеб". По его словам, уже на протяжении нескольких месяцев рост цен на электроэнергию и сырьё из-за ситуации на Украине механически приводит к увеличению стоимости многих повседневных продуктов.

"На всей территории, в частности в департаменте Эндр, пекари бьют тревогу и говорят, что, учитывая увеличение их счетов в десять раз и больше, цена на хлеб может вырасти на 20–30%. Этого не смогут вынести ни потребители, ни коммерсанты", — подчеркнул депутат.

Жоливе отметил важность торговли на местном уровне, в частности булочных, чья работа нужна для "жизнеспособности и динамизма сельской общины". Так, обращаясь к правительству, он призвал регламентировать цену на хлеб и помочь владельцам булочных с оплатой счетов на электроэнергию и с закупкой сырья.