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11 января, 05:26

Швейцарского чиновника обвинили в расизме из-за высказывания об украинцах

LZ: Швейцарского чиновника Графа обвинили в расизме из-за критики беженцев с Украины

Глава Департамента социальных служб и здравоохранения швейцарского кантона Люцерн Гвидо Граф подвергся критике общества из-за нелестного высказывания о беженцах с Украины. Как пишет Luzerner Zeitung, его даже обвинили в расизме.

Он заявил, что украинские беженцы "в некоторых случаях более требовательны" в сравнении с другими мигрантами, а также рассказал о недовольстве местных жителей по поводу новых прибывающих волн. По их мнению, в страну приезжают не самые нуждающиеся люди.

"Население испытывает сильное недовольство, когда беженцы ездят на внедорожниках и одновременно получают социальную помощь", — подчеркнул Граф.

Однако его слова понравились не всем. Например, на критику украинцев остро отреагировал депутат парламента кантона Урбан Фрай от партии "Зелёные" и обвинил чиновника в распространении "заведомо негативных обобщений". Вместе с тем он потребовал, чтобы швейцарские власти предоставили ему данные о положении украинских беженцев в Люцерне, а также о том, сколько из них имеют автомобили и получают социальную помощь.

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Кстати, ранее Лайф рассказывал, как ситуация с беженцами сейчас обстоит в Великобритании. Жители там подвергаются серьёзному стрессу из-за экономического кризиса и роста числа бездомных украинцев. У них даже появилось желание "вернуть" свои дома, в которых живут беженцы.

Обложка ©

ТАСС / dpa / Marcus Brandt

Николь Вербер

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