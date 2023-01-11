Швейцарского чиновника обвинили в расизме из-за высказывания об украинцах

Глава Департамента социальных служб и здравоохранения швейцарского кантона Люцерн Гвидо Граф подвергся критике общества из-за нелестного высказывания о беженцах с Украины. Как пишет Luzerner Zeitung, его даже обвинили в расизме.

Он заявил, что украинские беженцы "в некоторых случаях более требовательны" в сравнении с другими мигрантами, а также рассказал о недовольстве местных жителей по поводу новых прибывающих волн. По их мнению, в страну приезжают не самые нуждающиеся люди.

"Население испытывает сильное недовольство, когда беженцы ездят на внедорожниках и одновременно получают социальную помощь", — подчеркнул Граф.

Однако его слова понравились не всем. Например, на критику украинцев остро отреагировал депутат парламента кантона Урбан Фрай от партии "Зелёные" и обвинил чиновника в распространении "заведомо негативных обобщений". Вместе с тем он потребовал, чтобы швейцарские власти предоставили ему данные о положении украинских беженцев в Люцерне, а также о том, сколько из них имеют автомобили и получают социальную помощь.