СМИ сообщили о предстоящей встрече глав МИД РФ, Турции и Сирии в Москве

Министры иностранных дел России, Турции и Сирии могут провести встречу в Москве. Как сообщает газета Hürriyet, предположительно, она состоится в период с 14 по 16 января.

По данным СМИ, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, который в эти дни находится с рабочим визитом в ЮАР, должен вернуться в страну 14 января. Источники издания утверждают, что сразу после этого он вылетит на встречу с коллегами из России и Сирии Сергеем Лавровым и Фейсалом аль-Микдадом в Москву.

Предполагается, что в ходе беседы обсудят ситуацию на севере Сирии, борьбу с террористическими организациями, а также возвращение беженцев в Турцию. Кроме того, будет рассмотрена тема "нормализации отношений", пишет газета.