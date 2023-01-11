"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
11 января, 05:21

СМИ сообщили о предстоящей встрече глав МИД РФ, Турции и Сирии в Москве

Hürriyet: Встреча глав МИД России, Турции и Сирии в Москве может пройти в январе

Министры иностранных дел России, Турции и Сирии могут провести встречу в Москве. Как сообщает газета Hürriyet, предположительно, она состоится в период с 14 по 16 января.

По данным СМИ, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, который в эти дни находится с рабочим визитом в ЮАР, должен вернуться в страну 14 января. Источники издания утверждают, что сразу после этого он вылетит на встречу с коллегами из России и Сирии Сергеем Лавровым и Фейсалом аль-Микдадом в Москву.

Предполагается, что в ходе беседы обсудят ситуацию на севере Сирии, борьбу с террористическими организациями, а также возвращение беженцев в Турцию. Кроме того, будет рассмотрена тема "нормализации отношений", пишет газета.

Глава МИД Турции рассказал о мирном плане Зеленского из 10 пунктов

Глава МИД Турции рассказал о мирном плане Зеленского из 10 пунктов

Ранее стало известно, что уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обсуждала возможность встречи с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом. Их переговоры могут пройти на форуме в Турции 12–14 января.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Александр Авилов

Оксана Попова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров