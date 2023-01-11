Стивен Спилберг получил "Золотой глобус" как лучший режиссёр года

Лучшим режиссёром прошедшей в Лос-Анджелесе кинопремии "Золотой глобус" стал Стивен Спилберг за фильм "Фабельманы". Трансляция 80-й церемонии шла на канале NBC.

За награду в этой категории также боролись Джеймс Кэмерон ("Аватар: Путь воды"), Баз Лурман ("Элвис"), творческий тандем Дэниела Шайнерта и Дэна Квана ("Всё везде и сразу"), а также Мартин Макдонах ("Банши Инишерина").

У Спилберга рекордное число номинаций на "Золотой глобус" — 13, однако пока было только две победы.