"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
11 января, 04:52

Стивен Спилберг получил "Золотой глобус" как лучший режиссёр года

Лучшим режиссёром прошедшей в Лос-Анджелесе кинопремии "Золотой глобус" стал Стивен Спилберг за фильм "Фабельманы". Трансляция 80-й церемонии шла на канале NBC.

За награду в этой категории также боролись Джеймс Кэмерон ("Аватар: Путь воды"), Баз Лурман ("Элвис"), творческий тандем Дэниела Шайнерта и Дэна Квана ("Всё везде и сразу"), а также Мартин Макдонах ("Банши Инишерина").

"Пиноккио Гильермо дель Торо" завоевал "Золотой глобус" как лучший мультфильм

"Пиноккио Гильермо дель Торо" завоевал "Золотой глобус" как лучший мультфильм

У Спилберга рекордное число номинаций на "Золотой глобус" — 13, однако пока было только две победы.

Ранее режиссёр Гильермо дель Торо объяснил антураж фашистской Италии в своём мультфильме "Пиноккио", получившем "Золотой глобус". Он отметил, что ставил целью исследовать вопросы послушания, верности себе и честности, поэтому действие происходит именно в тот период времени.

Обложка ©

Wikipedia / Romain DUBOIS

Юлия Коновалова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров