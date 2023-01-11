Стивен Спилберг получил "Золотой глобус" как лучший режиссёр года
Лучшим режиссёром прошедшей в Лос-Анджелесе кинопремии "Золотой глобус" стал Стивен Спилберг за фильм "Фабельманы". Трансляция 80-й церемонии шла на канале NBC.
За награду в этой категории также боролись Джеймс Кэмерон ("Аватар: Путь воды"), Баз Лурман ("Элвис"), творческий тандем Дэниела Шайнерта и Дэна Квана ("Всё везде и сразу"), а также Мартин Макдонах ("Банши Инишерина").
У Спилберга рекордное число номинаций на "Золотой глобус" — 13, однако пока было только две победы.
Ранее режиссёр Гильермо дель Торо объяснил антураж фашистской Италии в своём мультфильме "Пиноккио", получившем "Золотой глобус". Он отметил, что ставил целью исследовать вопросы послушания, верности себе и честности, поэтому действие происходит именно в тот период времени.
Wikipedia / Romain DUBOIS