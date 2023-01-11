"Пиноккио Гильермо дель Торо" завоевал "Золотой глобус" как лучший мультфильм

Режиссёром ленты выступил сам Гильермо дель Торо. В ней рассказывается о деревянной кукле, которая превращается в настоящего мальчика. В категории "Лучшая полнометражная анимационная картина" также были представлены японский мультфильм "Ину-о: Рождение легенды", "Марсель, ракушка в ботинках", "Кот в сапогах 2. Последнее желание" и "Я краснею".

Кстати, ранее режиссёр Гильермо дель Торо объяснил антураж фашистской Италии в своём "Пиноккио". Он заявил, что стремился исследовать вопросы послушания, верности себе и честности, поэтому история разворачивается именно в тот период времени. Также режиссёр отказался называть мультфильм детским, хотя и отметил, что ребята "могут посмотреть его, если родители поговорят с ними".