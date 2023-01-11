"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
11 января, 04:00

Озаботились заранее: Россияне скупили лекарства от головной боли и диареи перед Новым годом

СБЕР ЕАПТЕКА: Россияне перед Новым годом закупились лекарствами от боли и переедания

Россияне заранее озаботились состоянием после длительных новогодних праздников, которые для многих ассоциируются с праздничными застольями, возможными перееданиями и головной болью наутро. Сервис СБЕР ЕАПТЕКА выяснил, как граждане страны восстанавливают организм после зимних каникул. С результатами исследования ознакомился Лайф.

Ещё в декабре 2022 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года продажи лекарственных средств для восстановления организма выросли на 44%. Наиболее востребованными стали обезболивающие препараты, спрос на которые увеличился на 90%. Также отдыхающие покупали средства для улучшения пищеварения (+20%). А вот средства для снятия похмельного синдрома оказались менее востребованы, их продажи упали на 8% в сравнении с 2021-м.

Сомнолог назвала эффективные способы войти в рабочий режим после праздников

Сомнолог назвала эффективные способы войти в рабочий режим после праздников

Кроме того, в декабре увеличился спрос на обезболивающие анальгетики (+85%). Продажи противодиарейных средств выросли на 43%, также россиян интересовали спазмолитики (+41%), слабительные средства (34%) и лекарства от изжоги (+32%). Самая активная фаза подготовки к последствиям новогодних каникул пришлась на последнюю неделю 2022 года. В это время спрос на средства для снятия похмельного синдрома вырос сразу на 20% по сравнению с предпоследней неделей декабря, а продажи средств для улучшения пищеварения увеличились на 12%.

Самыми популярными препаратами перед Новым годом стали парацетамол, активированный уголь, цитрамон П, ацетилсалициловая кислота и анальгин. Четверть продаж восстановительных препаратов пришлась на Москву (25%), также в топ-5 вошли Санкт-Петербург (8%), Казань (3%), Новосибирск (2%) и Нижний Новгород (2%).

Россиянам назвали способ войти в рабочий ритм и избежать "постотпускной депрессии"

Россиянам назвали способ войти в рабочий ритм и избежать "постотпускной депрессии"

Ранее врач-нарколог Василий Шуров перечислил способы для запуска когнитивных способностей после новогодних застолий. В первую очередь медик посоветовал восстановить режим дня и ночи, так как часто за праздники он сбивается. Как отметил специалист, необходимо восстановить полноценный ночной сон, длительность которого должна быть не менее семи-восьми часов.

Обложка ©

ТАСС / NEWS.ru / Сергей Булкин

Юлия Коновалова
  • Новости
  • Здоровье
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров