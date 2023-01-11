Озаботились заранее: Россияне скупили лекарства от головной боли и диареи перед Новым годом

Россияне заранее озаботились состоянием после длительных новогодних праздников, которые для многих ассоциируются с праздничными застольями, возможными перееданиями и головной болью наутро. Сервис СБЕР ЕАПТЕКА выяснил, как граждане страны восстанавливают организм после зимних каникул. С результатами исследования ознакомился Лайф.

Ещё в декабре 2022 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года продажи лекарственных средств для восстановления организма выросли на 44%. Наиболее востребованными стали обезболивающие препараты, спрос на которые увеличился на 90%. Также отдыхающие покупали средства для улучшения пищеварения (+20%). А вот средства для снятия похмельного синдрома оказались менее востребованы, их продажи упали на 8% в сравнении с 2021-м.

Кроме того, в декабре увеличился спрос на обезболивающие анальгетики (+85%). Продажи противодиарейных средств выросли на 43%, также россиян интересовали спазмолитики (+41%), слабительные средства (34%) и лекарства от изжоги (+32%). Самая активная фаза подготовки к последствиям новогодних каникул пришлась на последнюю неделю 2022 года. В это время спрос на средства для снятия похмельного синдрома вырос сразу на 20% по сравнению с предпоследней неделей декабря, а продажи средств для улучшения пищеварения увеличились на 12%.

Самыми популярными препаратами перед Новым годом стали парацетамол, активированный уголь, цитрамон П, ацетилсалициловая кислота и анальгин. Четверть продаж восстановительных препаратов пришлась на Москву (25%), также в топ-5 вошли Санкт-Петербург (8%), Казань (3%), Новосибирск (2%) и Нижний Новгород (2%).