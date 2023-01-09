Сомнолог назвала эффективные способы войти в рабочий режим после праздников

Войти в рабочий режим после продолжительных новогодних праздников довольно непросто: многие привыкли спать дольше обычного и проводить зимние каникулы без спешки. Как рассказала телеканалу "Санкт-Петербург" сомнолог, научный сотрудник группы по сомнологии НИО артериальной гипертензии центра Алмазова Людмила Коростовцева, следуя некоторым правилам, можно облегчить это состояние.

В частности, после пробуждения стоит включать яркое освещение. Так как за окном по утрам сейчас темно, практически всегда приходится прибегать к искусственным источникам освещения, а лучше всего для этого подойдут лампы дневного света, рассказала сомнолог.

"Если таких нет, то включаем максимально всё, что горит. Это даст сигнал нашему мозгу, что утро наступило и пора просыпаться", — сказала Коростовцева.

Помогут вернуться в привычный ритм жизни и прогулки на свежем воздухе не менее 15–20 минут. Это взбодрит и подаст сигнал мозгу, что пора работать, добавила специалист.