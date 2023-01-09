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9 января, 14:32

Сомнолог назвала эффективные способы войти в рабочий режим после праздников

Сомнолог Коростовцева посоветовала больше гулять, чтобы вернуться в рабочий режим

Войти в рабочий режим после продолжительных новогодних праздников довольно непросто: многие привыкли спать дольше обычного и проводить зимние каникулы без спешки. Как рассказала телеканалу "Санкт-Петербург" сомнолог, научный сотрудник группы по сомнологии НИО артериальной гипертензии центра Алмазова Людмила Коростовцева, следуя некоторым правилам, можно облегчить это состояние.

В частности, после пробуждения стоит включать яркое освещение. Так как за окном по утрам сейчас темно, практически всегда приходится прибегать к искусственным источникам освещения, а лучше всего для этого подойдут лампы дневного света, рассказала сомнолог.

"Если таких нет, то включаем максимально всё, что горит. Это даст сигнал нашему мозгу, что утро наступило и пора просыпаться", — сказала Коростовцева.

Помогут вернуться в привычный ритм жизни и прогулки на свежем воздухе не менее 15–20 минут. Это взбодрит и подаст сигнал мозгу, что пора работать, добавила специалист.

Нарколог перечислил эффективные способы выйти из новогоднего запоя

Нарколог перечислил эффективные способы выйти из новогоднего запоя

Ранее врач Шуров перечислил способы для запуска когнитивных способностей после новогодних застолий. В первую очередь нарколог порекомендовал восстановить режим сна и бодрствования, так как в большинстве случаев за праздники он сбивается. По словам специалиста, стоит восстановить полноценный ночной сон, который будет длиться семь-восемь часов.

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Shutterstock

Оксана Попова
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