Приложение российской деловой соцсети TenChat вновь появилось в App Store после удаления
Приложение российской деловой социальной сети TenChat, в которой зарегистрировано более двух миллионов человек, снова доступно для скачивания в App Store. Об этом сообщил её основатель Семён Теняев.
"Приложение вернулось в AppStore. Причём вернули старую версию приложения", — приводит слова Теняева ТАСС.
Ранее стало известно, что App Store удалил приложение российской социальной сети TenChat. При этом сообщалось, что на рассмотрении магазина приложений находилась его новая версия.
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ТАСС / Ведомости / Андрей Гордеев