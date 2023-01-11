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11 января, 04:41

Приложение российской деловой соцсети TenChat вновь появилось в App Store после удаления

Приложение российской деловой социальной сети TenChat, в которой зарегистрировано более двух миллионов человек, снова доступно для скачивания в App Store. Об этом сообщил её основатель Семён Теняев.

"Приложение вернулось в AppStore. Причём вернули старую версию приложения", приводит слова Теняева ТАСС.

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Ранее стало известно, что App Store удалил приложение российской социальной сети TenChat. При этом сообщалось, что на рассмотрении магазина приложений находилась его новая версия.

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ТАСС / Ведомости / Андрей Гордеев

Юлия Коновалова

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