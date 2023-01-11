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11 января, 04:33

Галкина официально лишили наград Кемеровской области

Губернатор Цивилёв подписал постановление о лишении Галкина наград Кузбасса

Юморист Максим Галкин* лишён двух наград Кемеровской области. Соответствующее постановление подписал губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв.

"В связи с совершением Галкиным* Максимом Александровичем проступка, порочащего его как награждённого, постановляю: лишить Галкина* Максима Александровича наград Кемеровской области", — сказано в документе, опубликованном на сайте областного правительства.

Артист лишён медали "За веру и добро", которую он получил в 2004 году, и ордена Почёта Кузбасса, вручённого в 2013 году.

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Ранее Лайф сообщал, что инициатива о лишении Максима Галкина наград Кемеровской области исходила от Совета ветеранов. Губернатор поддержал её, согласившись с мнением, что публичная личность, которая оскорбила свою страну и предала её интересы, недостойна отечественных наград.

* Включён в реестр физлиц-иноагентов.

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Wikipedia / Okras

Артур Лапсаков

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