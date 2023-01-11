Картина "Фабельманы" Спилберга стала лучшим фильмом года по версии "Золотого глобуса"

Картина "Фабельманы" Стивена Спилберга получила "Золотой глобус" как лучший драматический фильм. Церемония вручения наград проходила в Лос-Анджелесе.

Он обошёл "Аватар: Путь воды" Джеймса Кэмерона, ленту "Элвис" База Лурмана, "Тар" Тодда Филда и "Топ Ган: Мэверик" Джозефа Косински.

Лучшим сериалом был признан "Дом дракона", а в номинации "Мюзикл/комедия" победил сериал "Начальная школа "Эбботт".

В номинации "Главная мужская роль в драматическом фильме" победил актёр Остин Батлер, сыгравший в картине "Элвис". Награду за главную мужскую роль в комедии или мюзикле получил Колин Фаррелл за работу в фильме "Банши Инишерина". Ке Хью Кван, снявшийся в картине "Всё везде и сразу", получил "Золотой глобус" за лучшую роль второго плана в художественном фильме, а Кевин Костнер стал лучшим актёром сериала за роль в "Йеллоустоуне".

В свою очередь, актриса Кейт Бланшетт завоевала награду за лучшую женскую роль в драматическом фильме, снявшись в картине "Тар". Мишель Йео, исполнившая главную роль во "Всё везде и сразу", победила в номинации за лучшую женскую роль в комедии или мюзикле. При этом "Золотой глобус" как лучшая актриса в драматическом сериале получила Зендея ("Эйфория"), а Кинта Брансон ("Начальная школа "Эбботт") получила награду за женскую роль в комедийном или музыкальном сериале.