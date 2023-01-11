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11 января, 05:01

Картина "Фабельманы" Спилберга стала лучшим фильмом года по версии "Золотого глобуса"

<p>Кадр из фильма "Фабельманы". Обложка © <a href="https://www.rottentomatoes.com/m/the_fabelmans#&gid=1&pid=0" target="_blank" rel="noopener noreferrer">rottentomatoes.com</a></p>

Кадр из фильма "Фабельманы". Обложка © rottentomatoes.com

Картина "Фабельманы" Стивена Спилберга получила "Золотой глобус" как лучший драматический фильм. Церемония вручения наград проходила в Лос-Анджелесе.

Он обошёл "Аватар: Путь воды" Джеймса Кэмерона, ленту "Элвис" База Лурмана, "Тар" Тодда Филда и "Топ Ган: Мэверик" Джозефа Косински.

Стивен Спилберг получил "Золотой глобус" как лучший режиссёр года

Стивен Спилберг получил "Золотой глобус" как лучший режиссёр года

Лучшим сериалом был признан "Дом дракона", а в номинации "Мюзикл/комедия" победил сериал "Начальная школа "Эбботт".

В номинации "Главная мужская роль в драматическом фильме" победил актёр Остин Батлер, сыгравший в картине "Элвис". Награду за главную мужскую роль в комедии или мюзикле получил Колин Фаррелл за работу в фильме "Банши Инишерина". Ке Хью Кван, снявшийся в картине "Всё везде и сразу", получил "Золотой глобус" за лучшую роль второго плана в художественном фильме, а Кевин Костнер стал лучшим актёром сериала за роль в "Йеллоустоуне".

В свою очередь, актриса Кейт Бланшетт завоевала награду за лучшую женскую роль в драматическом фильме, снявшись в картине "Тар". Мишель Йео, исполнившая главную роль во "Всё везде и сразу", победила в номинации за лучшую женскую роль в комедии или мюзикле. При этом "Золотой глобус" как лучшая актриса в драматическом сериале получила Зендея ("Эйфория"), а Кинта Брансон ("Начальная школа "Эбботт") получила награду за женскую роль в комедийном или музыкальном сериале.

"Пиноккио Гильермо дель Торо" завоевал "Золотой глобус" как лучший мультфильм

"Пиноккио Гильермо дель Торо" завоевал "Золотой глобус" как лучший мультфильм

Напомним, победителем предыдущей церемонии "Золотой глобус" стал фильм "Власть пса" Джейн Кэмпион. Спилберг также не остался в стороне, взяв статуэтку в номинации "Лучшая комедия/мюзикл" со своей "Вестсайдской историей".

Артур Лапсаков

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