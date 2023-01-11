FP: Турция поставляет на Украину кассетные боеприпасы времён холодной войны

Анкара с ноября 2022 года начала поставки Киеву кассетных боеприпасов американского образца времён холодной войны. Об этом информирует издание Foreign Policy со ссылкой на представителей США и ЕС.

"Турция с конца 2022 года начала отправлять на Украину разработанные США кассетные бомбы, используемые в артиллерии", — говорится в публикации.

Усовершенствованные конвенционные боеприпасы двойного назначения (Dual-purpose improved conventional munitions, DPICM) были изготовлены в Турции во времена холодной войны, они предназначены для поражения бронетехники, а также могут использоваться для поражения живой силы в траншеях. По данным издания, Анкара приняла соответствующее решение из-за того, что США не могут экспортировать кассетные боеприпасы в другие страны, так как это запрещено действующим законом, и несколько месяцев пыталась скрыть это.