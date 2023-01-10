Глава МИД Турции рассказал о мирном плане Зеленского из 10 пунктов

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара поддерживает предложенный Украиной план из десяти пунктов по мирному урегулированию конфликта. По его словам, весной прошлого года уже имелись некоторые наработки, однако сейчас ситуация изменилась.

"В Стамбуле в марте прошлого года были определённые наработки, но появились новые параметры, реальности. Россия сейчас выражает готовность к переговорам, Зеленский выдвинул план из десяти пунктов. Мы, будучи Турцией, поддерживаем этот план, ведём работу над этим. Ставим целью председательствовать по некоторым пунктам", — сказал он на пресс-конференции в ЮАР и добавил, что Турция ведёт активную работу в этом направлении.

К слову, газета The Wall Street Journal уже писала о разработке Киевом "плана мирного урегулирования" на Украине из десяти пунктов. По данным издания, его собираются представить в феврале.