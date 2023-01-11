Вор в законе Канский получил восемь лет колонии

Красноярский краевой суд приговорил криминального авторитета Канского к восьми годам колонии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы судов Красноярского края.

"Суд огласил приговор в отношении Константина Найбауэра, обвинённого по ст. 210.1 УК РФ "Занятие высшего положения в преступной иерархии". <...> Суд назначил наказание восемь лет колонии строгого режима и один год шесть месяцев ограничения свободы", — сказано в сообщении.

По данным следствия, Канский занимался криминалом и с 1997 года имел высшее положение в преступной иерархии, командовал лицами уголовно-преступной среды, которые были ниже по статусу. Они должны были подчиняться воле вора в законе, его указаниям и распоряжениям. Как считают правоохранители, обвиняемый имел влияние в Красноярском крае и Туве.