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11 января, 06:00

Вор в законе Канский получил восемь лет колонии

Суд в Красноярске приговорил криминального авторитета Канского к восьми годам колонии

<p>Заседание в зале суда. Фото © <a href="https://t.me/newssudkrskof/187" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Новости судов Красноярского края</a></p>

Заседание в зале суда. Фото © Новости судов Красноярского края

Красноярский краевой суд приговорил криминального авторитета Канского к восьми годам колонии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы судов Красноярского края.

"Суд огласил приговор в отношении Константина Найбауэра, обвинённого по ст. 210.1 УК РФ "Занятие высшего положения в преступной иерархии". <...> Суд назначил наказание восемь лет колонии строгого режима и один год шесть месяцев ограничения свободы", — сказано в сообщении.

По данным следствия, Канский занимался криминалом и с 1997 года имел высшее положение в преступной иерархии, командовал лицами уголовно-преступной среды, которые были ниже по статусу. Они должны были подчиняться воле вора в законе, его указаниям и распоряжениям. Как считают правоохранители, обвиняемый имел влияние в Красноярском крае и Туве.

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Кстати, ранее Лайф сообщал о наказании убийце известного криминального авторитета Алика Рыжего. Суд приговорил его к 16 годам колонии строгого режима. Он признан виновным в преступлении по пунктам "ж", "з" ч. 2 ст. 105, ст. 222 и ст. 327 Уголовного кодекса РФ.

Николь Вербер

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