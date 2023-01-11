Вор в законе Канский получил восемь лет колонии
Суд в Красноярске приговорил криминального авторитета Канского к восьми годам колонии
Заседание в зале суда. Фото © Новости судов Красноярского края
Красноярский краевой суд приговорил криминального авторитета Канского к восьми годам колонии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы судов Красноярского края.
"Суд огласил приговор в отношении Константина Найбауэра, обвинённого по ст. 210.1 УК РФ "Занятие высшего положения в преступной иерархии". <...> Суд назначил наказание восемь лет колонии строгого режима и один год шесть месяцев ограничения свободы", — сказано в сообщении.
По данным следствия, Канский занимался криминалом и с 1997 года имел высшее положение в преступной иерархии, командовал лицами уголовно-преступной среды, которые были ниже по статусу. Они должны были подчиняться воле вора в законе, его указаниям и распоряжениям. Как считают правоохранители, обвиняемый имел влияние в Красноярском крае и Туве.
Кстати, ранее Лайф сообщал о наказании убийце известного криминального авторитета Алика Рыжего. Суд приговорил его к 16 годам колонии строгого режима. Он признан виновным в преступлении по пунктам "ж", "з" ч. 2 ст. 105, ст. 222 и ст. 327 Уголовного кодекса РФ.