Кто такой Вася Пивовар и почему его ненавидели все советские воры в законе Оглавление Реки крови Кто такой Пивовар Без пощады Тайна гибели Врагом советского воровского мира № 1 был не кто-то из правоохранителей, а бывший "коллега", ставший лидером движения отступников. 34666 34666 Фото © Фотохроника ТАСС / Косинец Александр

Личность Василия Пивоварова до сих пор остаётся загадкой для исследователей советской преступности. Неизвестны ни дата, ни место его рождения, не сохранилось ни одной фотографии Пивовара. Тем не менее он стал настоящей легендой в криминальном мире, поскольку был "королём отступников" — преступников, отошедших от воровского закона и бросивших вызов ворам в законе.

Реки крови

Данциг Балдаев. "Рисунки из ГУЛАГа". Фото © INERNET ARCHIVE

В конце 1940-х в советском тюремном мире произошли революционные изменения. Десятки миллионов человек получили военный опыт, десятки тысяч из них после войны угодили в лагеря за различные преступления. Многие из них, будучи людьми не робкого десятка, бросили вызов традиционному доминированию воров в законе. Почувствовав в них силу, к ним примкнула и часть старых воров, уставших от строгих и аскетичных неписаных кодексов поведения и желавших изменений. Негласным союзником фронтовиков и отступников стала администрация лагерей, желавшая их руками покончить с влиянием воров и их традициями. Так началась жестокая и кровавая "сучья война" (так именовали воров, отказавшихся от соблюдения воровского закона), длившаяся несколько лет.

Одной из самых знаменитых фигур этой войны стал Василий Пивоваров, он же Васька Пивовар, считавшийся "королём отступников".

Кто такой Пивовар

Данциг Балдаев. "Рисунки из ГУЛАГа". Фото © INERNET ARCHIVE

Несмотря на известность Пивовара в криминальном мире, детали его биографии до сих пор не изучены. Неизвестны ни место, ни дата его рождения, ни история его жизни до попадания в тюрьму. Существует сразу несколько версий его биографии. Согласно первой, он был фронтовиком-разведчиком, но после войны попал в тюрьму за какие-то уголовные дела. По-другой — коронован он был ещё до войны, но с началом ВОВ, когда разрешили призывать на фронт в том числе и заключённых, добровольно вызвался идти в армию. Поскольку воровской закон категорически запрещал работать и тем более служить в армии, после возвращения в тюрьму "законники" его не приняли и объявили отступником. По третьей версии, наиболее популярной, Пивоваров на фронте не был, а был вором в законе и позволил себе очень грубое нарушение одного из положений неписаного криминального кодекса. За что был не то "раскоронован", не то приговорён к смерти.

Наконец, есть гипотеза, что Васька Пивовар — это собирательный образ, соединивший личности нескольких реально существовавших отступников. Вполне возможно, что в легенде о "короле отступников" действительно наслоились отдельные черты нескольких человек, однако Пивоваров упоминается в официальных ведомственных документах. Он фигурирует в них как рецидивист, с благословения администрации Ангарлага "терроризирующий заключённых". Причём руководство лагеря подвергнуто критике за поощрение подобной практики.

Без пощады

Данциг Балдаев. "Рисунки из ГУЛАГа". Фото © INERNET ARCHIVE

В конце 1940-х Пивоваров стал одной из самых заметных фигур в начавшейся в лагерях войне. Вокруг него возник целый отряд с личными телохранителями, "бойцами" и т.д. Почти всем из них было уже нечего терять, в близкое окружение к Пивовару попадали в основном те, кто настолько проштрафился в воровском мире, что от рук "законников" их ждала только смерть. В книге "Великие битвы уголовного мира" Александр Сидоров пишет: "Пивоваров был одной из самых крупных фигур в "сучьем" движении. Фактически его и его армию арестантский мир выделил в особую масть. Вообще в ГУЛАГе было немало различных группировок зэков, называвшихся по фамилиям главарей. Но до нас дошло всего лишь несколько. Пивоваровцы — самая крупная. С благословения чекистов они гастролировали по всем тюрьмам Советского Союза, "гнули" воров, "трюмили" непокорных. Одно имя Пивовара наводило жуть не только на воровское сообщество, но и на рядовых арестантов — "мужиков" и "фраеров".

Знаменитый советский золотодобытчик Вадим Туманов, в те годы отбывавший срок и лично наблюдавший подручных Пивовара, так писал о них в мемуарах: "Одной из самых беспощадных слыла команда Васьки Пивоварова, созданная в Карлаге из отпетых уголовников, провинившихся перед преступным миром и не имевших другого шанса выжить, кроме как вместе с лагерными властями сломать хребет "законному" воровскому сообществу… Никто не знал, какова на самом деле была численность этой команды, но предоставленные ей властями почти неограниченные права позволяли бандитам действительно наводить страх на лагеря, на управления лагерей, даже если в них содержалось по 30–40 тысяч человек".

Как правило, происходило всё по одному сценарию. Пивоваровцы заходили в барак и объявляли, что к "мужикам" претензий не имеют, а ворам делали первое и последнее предложение — отречься от своего титула и от воровского закона. Всё это происходило при большом количестве свидетелей, поэтому отрёкшегося вора "законники" больше никогда бы не приняли в свои ряды.

Тех, кто отказывался отрекаться, начинали долго и методично избивать на глазах у заключённых. В большинстве случаев избивали до тех пор, пока они не испускали дух.

Неудивительно, что Пивовар стал самой ненавидимой фигурой у "законников", которые приговорили его и всех его подручных к смерти.

Тайна гибели

Данциг Балдаев. "Рисунки из ГУЛАГа". Фото © INERNET ARCHIVE

Обстоятельства гибели короля отступников покрыты мраком. Существует две наиболее популярные версии. Согласно первой, в 1953 году он был убит одним из заключённых в Индигирлаге. Пивоваров якобы руководил очередной расправой над одним из воров, но неожиданно был ударен заточкой в шею, когда проходил мимо нар.

По другой версии, Пивовар лишился покровительства лагерного начальства. После того как высокое руководство в Москве узнало о бушевавшей в лагерях войне, администрации на местах получили нагоняй за то, что натравливают одних бандитов на других, что не только не способствует исправлению преступников, но и дестабилизирует обстановку.

Пивоваров лишился негласной поддержки администрации, что фактически равнялось приговору к смертной казни. На общих условиях Пивовар не выжил бы в лагере и нескольких дней, что вскоре и подтвердилось. Оказавшийся в общем бараке "король отступников" был забит заключёнными до смерти.

После гибели Пивоварова воровские войны начали затихать, пока окончательно не прекратились к середине 1950-х. В хрущёвскую эпоху с ворами в законе начали бороться по-другому, используя метод кнута и пряника, но это уже другая история.

Данциг Балдаев. "Рисунки из ГУЛАГа". Фото © INERNET ARCHIVE Существовал ли Пивовар реально? 0 Факты говорят, что он был Это выдумка криминалитета Просто бандитский миф

Авторы Евгений Антонюк