В Казахстане заявили о планах поставить в Германию 20 тысяч тонн нефти в январе

Власти Казахстана планируют экспортировать в Германию в январе первые 20 тысяч тонн нефти. Как рассказал министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков, Россия не стала препятствовать Астане в данном вопросе.

"Сейчас первая партия 20 тысяч тонн, предполагается до полутора миллионов тонн пока. <…> Потребность, конечно, выше в Германии", — сказал он в беседе с журналистами.

Несмотря на то что речь идёт о поставках полутора миллионов тонн нефти в год, в будущем этот объём может быть увеличен, продолжил он. Акчулаков заявил, что Астана "максимально может" поставить от шести до семи миллионов тонн топлива за этот период.

Кроме того, он напомнил, что для данной процедуры потребуется официальное разрешение от российской стороны. По его словам, власти Казахстана получили его, но в устной форме. Министр подчеркнул, что проблем с Москвой относительно прокачки нефти у страны не было никогда, поэтому и в этот раз трудностей быть не должно.