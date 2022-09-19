В Евросоюзе хлеб подорожал на 18%
В Европе фиксируются рекордные цены на хлеб. По данным Евростата, в среднем изделия стали дороже на 18%, чем годом ранее.
"Это огромный рост по сравнению с августом 2021 года, когда цена на хлеб была в среднем на 3% выше, чем в августе 2020 года", — отмечается в сообщении статистического ведомства.
Больше всего скачок цен ощутили в Венгрии, где стоимость увеличилась на 66%. Также более чем на 30% хлеб подорожал в Литве, Эстонии и Словакии. При этом "повезло" Франции, Нидерландам и Люксембургу, где темпы роста довольно низкие. В этих государствах они составили всего 8–10%.
Кстати, ранее Лайф писал, что владельцы пекарен в Берлине стали экономить на свете и готовятся повышать цены из-за роста счетов за электричество, при этом осуждая министра экономики ФРГ Роберта Хабека. До этого он заявлял, что пекари для решения проблем могут просто остановить работу и переждать кризис.
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