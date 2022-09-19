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19 сентября, 12:15

В Евросоюзе хлеб подорожал на 18%

В Европе фиксируются рекордные цены на хлеб. По данным Евростата, в среднем изделия стали дороже на 18%, чем годом ранее.

"Это огромный рост по сравнению с августом 2021 года, когда цена на хлеб была в среднем на 3% выше, чем в августе 2020 года", — отмечается в сообщении статистического ведомства.

Больше всего скачок цен ощутили в Венгрии, где стоимость увеличилась на 66%. Также более чем на 30% хлеб подорожал в Литве, Эстонии и Словакии. При этом "повезло" Франции, Нидерландам и Люксембургу, где темпы роста довольно низкие. В этих государствах они составили всего 8–10%.

Власти Венгрии продлили заморозку цен на продукты, бензин и процентную ставку

Власти Венгрии продлили заморозку цен на продукты, бензин и процентную ставку

Кстати, ранее Лайф писал, что владельцы пекарен в Берлине стали экономить на свете и готовятся повышать цены из-за роста счетов за электричество, при этом осуждая министра экономики ФРГ Роберта Хабека. До этого он заявлял, что пекари для решения проблем могут просто остановить работу и переждать кризис.

Обложка ©

Freepik

Николь Вербер

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