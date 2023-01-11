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11 января, 06:39

В Новой Москве загорелись ёмкости с топливом, которое пламенем потекло по канализации

Пожар произошёл на стройплощадке в Новой Москве, сгорело несколько автомобилей

Пожар произошёл в Новой Москве на улице Бориса Пастернака. Как сообщил Лайфу источник, на стройплощадке горят ёмкости с соляркой.

Пожар произошёл на стройплощадке в Новой Москве. Видео © LIFE

Поблизости от открытого огня находятся жилые дома и парковка. Огонь уже перекинулся на несколько машин. Также известно, что топливо разлилось по канализации. О пострадавших не сообщается.

Накануне на севере Москвы горел склад. Огонь охватил несколько тысяч квадратных метров. Для тушения привлекалась авиация. Информации о пострадавших не поступало.

Лайф публикует видео первых минут крупного пожара в Москве глазами очевидцев

Лайф публикует видео первых минут крупного пожара в Москве глазами очевидцев

Обложка ©

LIFE

Максим Плетнёв

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