В Новой Москве загорелись ёмкости с топливом, которое пламенем потекло по канализации
Пожар произошёл на стройплощадке в Новой Москве, сгорело несколько автомобилей
Пожар произошёл в Новой Москве на улице Бориса Пастернака. Как сообщил Лайфу источник, на стройплощадке горят ёмкости с соляркой.
Пожар произошёл на стройплощадке в Новой Москве. Видео © LIFE
Поблизости от открытого огня находятся жилые дома и парковка. Огонь уже перекинулся на несколько машин. Также известно, что топливо разлилось по канализации. О пострадавших не сообщается.
Накануне на севере Москвы горел склад. Огонь охватил несколько тысяч квадратных метров. Для тушения привлекалась авиация. Информации о пострадавших не поступало.
LIFE