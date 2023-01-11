Немцы высмеяли визит Бербок в Харьков и призвали её не возвращаться

Немцы раскритиковали решение главы МИД ФРГ Анналены Бербок посетить Украину. Читатели Die Welt поинтересовались, зачем политик поехала в Харьков, если даже "стрелять не может", и заявили, что ей лучше не возвращаться обратно.

"Что ей там нужно и зачем? Она не умеет стрелять и не может управлять военной техникой. Это будет стоить налогоплательщику только денег", — написал Carl S.

Wahlfänger предположил, что Бербок сварит солдатам веганский "зелёный суп" и произнесёт речь о грузовых велосипедах в весенней грязи. А Ulrich H заявил, что её поездка связана лишь с поддержанием собственного имиджа. Его также поддержал Dirk D, сыронизировав, что Украина явно важнее всего немецкого населения, которому сейчас тоже приходится нелегко.

"Может ли она, пожалуйста, остаться там?" — поинтересовалась Kristina K.

Günter G отметил, что политику лучше подумать, как помочь конфликтующим сторонам в этой ситуации, и найти дипломатическое решение, вместо того чтобы "раздавать игрушки в детских садах". Пользователь уличил её в самопиаре, заявив, что не видит в её действиях "ничего, кроме самопрезентации и показухи".

"Тереза Бербок, справедливости ради, далее поезжайте в Донецк, там ещё больше разрушенных больниц и детей, которые живут в подвалах уже восемь лет", — добавил Fair und Gerecht.