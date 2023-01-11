"Что они празднуют?": Украинские мажоры устроили псевдопатриотическую вечеринку во французском Куршевеле

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак подвергла жёсткой критике украинцев, которые устроили роскошный отдых на дорогом французском курорте Куршевель. По её утверждениям, представители элиты Незалежной организовали вечеринку в ресторане "Багатель", которая сопровождалась антироссийскими лозунгами. Кадры гуляний она опубликовала в телеграм-канале.

Ксения Собчак опубликовала кадры развлечений украинцев в Куршевеле. Видео © t.me / Кровавая барыня

По словам журналистки, вечеринка в Куршевеле проходила вчера. В качестве доказательств телеведущая опубликовала видео и фото с места тусовки "патриотов" в роскошных меховых шубах и брендовой одежде. На этих кадрах под антироссийские лозунги и песни жители Незалежной размахивали национальными флагами и пили люксовое шампанское "Кристалл".

Журналистка призналась, что крайне возмущена таким поведением украинцев и не поверила бы, что такое возможно, если бы не увидела доказательства лично. По её словам, организация такой вечеринки стоит около 20 тысяч евро. Кроме того, Собчак справедливо заметила, что большая часть отдыхающих мужчин — граждане призывного возраста, с которыми "явно есть о чём поговорить властям Украины".

"Интересно, конечно, что празднуют эти патриоты. Тем более когда их соотечественники терпят тяжелейшие условия и сидят без света и тепла", — задалась вопросом Собчак.