Зеленский обнадёжил Голливуд обещанием насчёт третьей мировой
Президент Украины Зеленский выступил на "Золотом глобусе" с заявлением, что третья мировая война не случится
Украинский президент Владимир Зеленский выступил с видеообращением к участникам церемонии вручения наград ассоциации иностранной прессы Голливуда "Золотой глобус". Речь политика под овации иностранных актёров вывели во время церемонии на большой экран.
В ходе выступления Зеленский обнадёжил западную публику, что третьей мировой войны не случится.
"Первая мировая забрала миллионы жизней. Вторая мировая война забрала десятки миллионов. Третьей мировой войны не будет — это не трилогия", — заявил он.
Напомним, что с начала российской специальной военной операции на Западе стало модным предоставлять слово Зеленскому на любых площадках — не только политических или правозащитных, но и культурных. К примеру, в апреле 2022 года украинский политик выступил на "Грэмми", что было бы для него недостижимо в бытность актёрской карьеры. А вот на прошлогодней церемонии вручения кинематографической премии "Оскар" Зеленскому выступить не дали, хотя об этом американскую киноакадемию просил лично актёр и режиссёр Шон Пенн. А в конце прошлого года ФИФА отказала президенту Украины, который хотел выступить с обращением перед началом финального матча чемпионата мира в Катаре.