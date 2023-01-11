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11 января, 07:24

Зеленский обнадёжил Голливуд обещанием насчёт третьей мировой

Президент Украины Зеленский выступил на "Золотом глобусе" с заявлением, что третья мировая война не случится

Украинский президент Владимир Зеленский выступил с видеообращением к участникам церемонии вручения наград ассоциации иностранной прессы Голливуда "Золотой глобус". Речь политика под овации иностранных актёров вывели во время церемонии на большой экран.

В ходе выступления Зеленский обнадёжил западную публику, что третьей мировой войны не случится.

"Первая мировая забрала миллионы жизней. Вторая мировая война забрала десятки миллионов. Третьей мировой войны не будет это не трилогия", — заявил он.

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Напомним, что с начала российской специальной военной операции на Западе стало модным предоставлять слово Зеленскому на любых площадках — не только политических или правозащитных, но и культурных. К примеру, в апреле 2022 года украинский политик выступил на "Грэмми", что было бы для него недостижимо в бытность актёрской карьеры. А вот на прошлогодней церемонии вручения кинематографической премии "Оскар" Зеленскому выступить не дали, хотя об этом американскую киноакадемию просил лично актёр и режиссёр Шон Пенн. А в конце прошлого года ФИФА отказала президенту Украины, который хотел выступить с обращением перед началом финального матча чемпионата мира в Катаре.

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Сайт президента Украины

Марина Калегина

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