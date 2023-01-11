Зеленский обнадёжил Голливуд обещанием насчёт третьей мировой

Украинский президент Владимир Зеленский выступил с видеообращением к участникам церемонии вручения наград ассоциации иностранной прессы Голливуда "Золотой глобус". Речь политика под овации иностранных актёров вывели во время церемонии на большой экран.

В ходе выступления Зеленский обнадёжил западную публику, что третьей мировой войны не случится.