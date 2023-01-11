Турция рассчитывает на открытие гумкоридора между Россией и Украиной

Турция надеется, что при её содействии будет открыт гуманитарный коридор между Россией и Украиной для эвакуации детей, женщин и раненых. Об этом сообщил турецкий омбудсмен Шереф Малкоч.

"Коридор воссоединения". После "зернового коридора" у нас есть намерение по открытию коридора для воссоединения семей, женщин, детей и раненых", — цитирует чиновника телеканал A Haber.

По мнению Малкоча, данный вопрос необходимо решить во время предстоящей встречи омбудсменов Турции, России и Украины в Анкаре. Он напомнил, что "война затронула всех в мире в политическом, социальном, экономическом отношениях", поэтому свою задачу Анкара видит в том, чтобы убедить стороны конфликта приложить "усилия по скорейшему прекращению огня".