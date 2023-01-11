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11 января, 07:38

Турция рассчитывает на открытие гумкоридора между Россией и Украиной

Турецкий омбудсмен Малкоч призвал к открытию гумкоридора между Россией и Украиной

Турция надеется, что при её содействии будет открыт гуманитарный коридор между Россией и Украиной для эвакуации детей, женщин и раненых. Об этом сообщил турецкий омбудсмен Шереф Малкоч.

"Коридор воссоединения". После "зернового коридора" у нас есть намерение по открытию коридора для воссоединения семей, женщин, детей и раненых", — цитирует чиновника телеканал A Haber.

По мнению Малкоча, данный вопрос необходимо решить во время предстоящей встречи омбудсменов Турции, России и Украины в Анкаре. Он напомнил, что "война затронула всех в мире в политическом, социальном, экономическом отношениях", поэтому свою задачу Анкара видит в том, чтобы убедить стороны конфликта приложить "усилия по скорейшему прекращению огня".

Москалькова обсудила с украинским коллегой Лубинцом гуманитарную помощь

Москалькова обсудила с украинским коллегой Лубинцом гуманитарную помощь

Напомним, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обсуждала возможность встречи с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом. Их переговоры могут пройти на форуме в Турции 12–14 января.

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ТАСС / ЕРА / Leszek Szymanski

Татьяна Миссуми

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