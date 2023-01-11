МИД Казахстана заявил о непричастности к "юртам несокрушимости" на Украине

МИД Казахстана открестился от причастности к акции с "юртой несокрушимости" в городе Буча Киевской области. Об этом заявил в среду официальный представитель ведомства Айбек Смадияров. По его словам, данный арт-объект стал "частной инициативой казахстанских меценатов", которые решили выразить солидарность с украинским народом.

Напомним, что "пункты несокрушимости", выполненные в виде казахской юрты, должны появиться в нескольких городах Украины, а первый — в печально известной Буче — открылся буквально на днях. В них украинцам предлагается в любое время суток бесплатно обогреться, перекусить и зарядить гаджеты. По данным из открытых источников известно, что инициаторами проекта выступили народный депутат Украины Сергей Нагорняк, казахстанские бизнесмены и казахская диаспора на Украине, однако официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее обратила внимание, что в Интеренете имеются сведения, что "юрты несокрушимости" якобы открываются при участии МИД республики.