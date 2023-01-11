"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
11 января, 07:49

Михаил Волков назначен новым гендиректором Почты России

<p>Михаил Волков. Обложка © <a href="https://www.pochta.ru/news/item/post-319" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Почта России </a></p>

Михаил Волков. Обложка © Почта России

Бывший глава "Национальной лотереи" Михаил Волков стал новым генеральным директором Почты России, сменив Максима Акимова. Это следует из заявления пресс-службы компании.

"Михаил Волков назначен на пост генерального директора Почты России. Соответствующее решение принял совет директоров компании", — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, при принятии решения совет директоров руководствовался обширными навыками и управленческим опытом Волкова. Он уже работал в крупных российских компаниях, в особенности занимался управлением финансами и работой с регионами.

Основным партнёром Почты России по информированию клиентов стал МегаФон

Основным партнёром Почты России по информированию клиентов стал МегаФон

О кадровых изменениях в российской госкомпании стало известно ещё в конце прошлого года. Уточнялось, что Максим Акимов, который был назначен гендиректором Почты России в начале 2020 года, покинет свой пост.

Николь Вербер

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров