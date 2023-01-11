Михаил Волков назначен новым гендиректором Почты России

Бывший глава "Национальной лотереи" Михаил Волков стал новым генеральным директором Почты России, сменив Максима Акимова. Это следует из заявления пресс-службы компании.

"Михаил Волков назначен на пост генерального директора Почты России. Соответствующее решение принял совет директоров компании", — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, при принятии решения совет директоров руководствовался обширными навыками и управленческим опытом Волкова. Он уже работал в крупных российских компаниях, в особенности занимался управлением финансами и работой с регионами.